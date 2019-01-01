Экономист: Майские указы россиян от бедности не избавят

Майские указы не смогут решить проблему бедности в стране. Об этом на пресс-конференции НСН «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных» заявил член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

«Во сколько нам обошлись пресловутые майские указы? Мы еще с них ничего не получили, а с каждого из нас, включая младенцев и стариков собрали 92 тыс. рублей. И уже признают чиновники, что прописанные в майских указах нацпроекты не смогут запустить рост экономики. Теперь и Кудрин это сказал. По данным Росстата, у нас 40% россиян зарабатывают меньше 20 тыс. рублей в месяц. То есть по 10-20 долларов в день, уровень Зимбабве и Мозамбика. То есть у нас 40% россиян живут как в Африке», - рассказал он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, что в России не решить проблемы бедности без решения проблемы оплаты труда.

