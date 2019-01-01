В Госдуме рассказали, насколько экономика России отстает от всего мира

Несмотря на формальный рост экономики Россия продолжает беднеть, отставая от других стран мира. Об этом на пресс-конференции НСН «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Мы каждый день падаем вниз. Сегодня мы принимаем бюджет. У нас прописан рост экономики 1,5%. А какой средний мировой рост? 3,5%. То есть мы на самом деле падаем на 2%», - заявил он.

На сегодняшний день, по данным приведённым премьер-министром России, за чертой бедности живёт почти 19 миллионов россиян.

