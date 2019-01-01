В Сенате призвали уменьшать бедность через повышение зарплат

В России не решить проблемы бедности без решения проблемы оплаты труда. Об этом на пресс-конференции НСН «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Государство гражданину нужно только для того, чтобы обеспечить ему безопасную и достойную жизнь. Для России на протяжении всей ее истории такой подход был несвойствен. Нам нужно переходить на средние минимальные стандарты. То есть нам нужно стремиться гарантировать всем гражданам минимальный приемлемый уровень жизни. Это обеспечивает развитие, потому что те, кто ниже этого уровня, они постепенно подтягиваются. В России проблему бедности составляет то, что у нас сложилась бедность рабочих. У нас работающий человек прокормить себя и еще двух членов семьи в принципе не возможно. Не решив проблему оплаты труда, мы не решим проблему бедности. У нас в себестоимости продукции доля зарплат – 7-15%. В ОЭСР – порядка 30%. То есть у нас степень эксплуатации выше, чем в других странах.

Напомним, в некоторых регионах малоимущих граждан выделили в группу «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, якобы не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния. При этом предлагается направить освободившиеся средства «истинно» нуждающимся людям. На сегодняшний день, по данным приведённым премьер-министром России, за чертой бедности живёт почти 19 миллионов россиян.

