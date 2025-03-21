21.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ключевая ставка ЦБ: Как ее изменения повлияют на бизнес?»
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Ключевая ставка ЦБ РФ — это «погода» для бизнеса, от которой зависит доступность финансирования, курс рубля и покупательная способность клиентов. Российский бизнес негативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией. Больше всего сейчас страдают те компании, кто не может обойтись без постоянного кредитования, кому нужно брать новые кредиты прямо сейчас. Это зависит не столько от размера бизнеса, сколько от отрасли. К таким отраслям относится в первую очередь строительство и торговля, особенно оптовая. На них повышение ставки отразится сильнее всего. Сейчас бизнес в ожидании следующего заседания Центрального банка России по ключевой ставке, которое состоится 21 марта 2025 года. Эксперты заявляют, что Банк России может снизить ключевую ставку с текущих 21% до 13% к концу года.
- Что произойдет с ключевой ставкой 21 марта?
- Какие факторы будут ключевыми при принятии решения?
- Как бизнес отреагирует, если будет повышение?
- Как высокие ставки ЦБ уже сказались на бизнесе?
- Может ли ЦБ снизить ключевую ставку до 13%?
- Какие сегодня реальные темпы инфляции?
- Как ключевая ставка отразится на материальном положении россиян и что будет с вкладами?
- Повлияет ли изменение ключевой ставки на рынок ценных бумаг?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8