21.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ключевая ставка ЦБ: Как ее изменения повлияют на бизнес?»

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Ключевая ставка ЦБ РФ — это «погода» для бизнеса, от которой зависит доступность финансирования, курс рубля и покупательная способность клиентов. Российский бизнес негативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией. Больше всего сейчас страдают те компании, кто не может обойтись без постоянного кредитования, кому нужно брать новые кредиты прямо сейчас. Это зависит не столько от размера бизнеса, сколько от отрасли. К таким отраслям относится в первую очередь строительство и торговля, особенно оптовая. На них повышение ставки отразится сильнее всего. Сейчас бизнес в ожидании следующего заседания Центрального банка России по ключевой ставке, которое состоится 21 марта 2025 года. Эксперты заявляют, что Банк России может снизить ключевую ставку с текущих 21% до 13% к концу года.

Что произойдет с ключевой ставкой 21 марта?

Какие факторы будут ключевыми при принятии решения?

Как бизнес отреагирует, если будет повышение?

Как высокие ставки ЦБ уже сказались на бизнесе?

Может ли ЦБ снизить ключевую ставку до 13%?

Какие сегодня реальные темпы инфляции?

Как ключевая ставка отразится на материальном положении россиян и что будет с вкладами?

Повлияет ли изменение ключевой ставки на рынок ценных бумаг?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



