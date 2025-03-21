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Ключевая ставка ЦБ: Как ее изменения повлияют на бизнес?

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21.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ключевая ставка ЦБ: Как ее изменения повлияют на бизнес?»

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Ключевая ставка ЦБ РФ — это «погода» для бизнеса, от которой зависит доступность финансирования, курс рубля и покупательная способность клиентов. Российский бизнес негативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией. Больше всего сейчас страдают те компании, кто не может обойтись без постоянного кредитования, кому нужно брать новые кредиты прямо сейчас. Это зависит не столько от размера бизнеса, сколько от отрасли. К таким отраслям относится в первую очередь строительство и торговля, особенно оптовая. На них повышение ставки отразится сильнее всего. Сейчас бизнес в ожидании следующего заседания Центрального банка России по ключевой ставке, которое состоится 21 марта 2025 года. Эксперты заявляют, что Банк России может снизить ключевую ставку с текущих 21% до 13% к концу года.

  • Что произойдет с ключевой ставкой 21 марта?
  • Какие факторы будут ключевыми при принятии решения?
  • Как бизнес отреагирует, если будет повышение?
  • Как высокие ставки ЦБ уже сказались на бизнесе?
  • Может ли ЦБ снизить ключевую ставку до 13%?
  • Какие сегодня реальные темпы инфляции?
  • Как ключевая ставка отразится на материальном положении россиян и что будет с вкладами?
  • Повлияет ли изменение ключевой ставки на рынок ценных бумаг?

Участники пресс-конференции:

  • Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
  • Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
  • Эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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