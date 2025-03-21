«Угрожает выживанию!»: Ставка ЦБ в 21% увеличила число банкротств бизнеса

Игнатьева отметила, что бизнесу сейчас приходится не вкладываться в совершенствование и развитие, а накапливать ликвидность и закладывать в бюджет все возможные риски.

«Когда ключевая процентая ставка повышается, то кредитные организации тоже повышают ставки, и бизнес вынужден перекредитовываться за большие деньги. Однако если сейчас ЦБ понизит ставку, то рынок кредитования не побежит так же быстро за этим понижением. Для бизнеса это значит, что он будет вынужден закладывать все эти риски себе в бюджет. Бизнес вынужден вместо того, чтобы модернизировать производство и вкладываться в собственные активы, накапливать ликвидность. Выживание малого и среднего бизнеса в таких условиях становится под угрозу. В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост банкротств увеличился на 32% и это только заявленных банкротств, а в 2023 году рост банкротств увеличился еще на 12%», рассказала она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что строительная отрасль очень сильно зависит от ключевой ставки, уже сегодня идет снижение строительства новых объектов, и если оно не будет фиксироваться или расти в следующие три года, то отрасль ждет большой перерыв.

