«Угрожает выживанию!»: Ставка ЦБ в 21% увеличила число банкротств бизнеса
В связи с ростом ключевой ставки с 2021 по 2023 год рост банкротств среди малого и среднего бизнеса составил 44%, заявила Оксана Игнатьева.
Ключевая ставка Центробанка России в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса, это очень много. Об этом в пресс-центре НСН заявила эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева.
«Ставка ЦБ в 21% для бизнеса – это много. Рост процентных ставок по кредиту очень обременяет расходную часть малого и среднего бизнеса любой компании. По статистике 82% малого и среднего бизнеса кредитуются. В условиях внешнего и внутреннего кризиса компании не могут резко сократить расходы, потому что ту часть, которая является кредитным портфелем, нельзя резко сократить.
Игнатьева отметила, что бизнесу сейчас приходится не вкладываться в совершенствование и развитие, а накапливать ликвидность и закладывать в бюджет все возможные риски.
«Когда ключевая процентая ставка повышается, то кредитные организации тоже повышают ставки, и бизнес вынужден перекредитовываться за большие деньги. Однако если сейчас ЦБ понизит ставку, то рынок кредитования не побежит так же быстро за этим понижением. Для бизнеса это значит, что он будет вынужден закладывать все эти риски себе в бюджет. Бизнес вынужден вместо того, чтобы модернизировать производство и вкладываться в собственные активы, накапливать ликвидность. Выживание малого и среднего бизнеса в таких условиях становится под угрозу. В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост банкротств увеличился на 32% и это только заявленных банкротств, а в 2023 году рост банкротств увеличился еще на 12%», рассказала она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что строительная отрасль очень сильно зависит от ключевой ставки, уже сегодня идет снижение строительства новых объектов, и если оно не будет фиксироваться или расти в следующие три года, то отрасль ждет большой перерыв.
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