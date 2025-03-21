«Нет конкуренции»: Дефицит кадров назвали главной причиной инфляции в России

В России сейчас самый низкий показатель безработицы, однако это выливается в то, что нет конкурентной борьбы за рабочие места, что увеличивает инфляцию. Об этом в пресс-центре НСН заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Основная проблема у нас не со ставкой и не с кредитами, а с трудовыми ресурсами - у нас нет конкуренции за рабочие места. У нас одна из исторически самых низких безработиц сейчас, и это отражается на росте зарплат и создает инфляционное давление. В какой-то степени Центробанк России сейчас пытается довести экономику до необходимого состояния», - отметил он.

Что касается сохранения ключевой ставки от Центробанка на уровне 21%, то Кабаков отметил, что ЦБ как раз-таки добивается снижения кредитования, так как в экономике сейчас больше денег, чем товаров.

«Основная цель повышения ставки от Центробанка – это сократить кредитование. Как сегодня как раз прокомментировали в ЦБ, кредитование юридических лиц идет по нижней границе прогноза, и в принципе это говорит о том, что ЦБ своей цели добивается. У нас денег вбрасывают в экономику больше, чем товаров, которые присутствуют в этой экономике. Надо сократить потребительскую активность населения. С другой стороны, банковские депозиты – это интересный продукт, который выбирает население, для того, чтобы сохранить свои сбережения. Банкам сейчас необходимо привлекать новые средства. У них подрастают нормативы», - рассказал он.

Ранее эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева в пресс-центре НСН заявила, что ключевая ставка Центробанка РФ в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса, это очень много.

