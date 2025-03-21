«Ситуация печальная!»: Кирьянов предрек перерыв в строительной отрасли из-за ключевой ставки
К концу 2026 года ключевая ставка должна стать комфортной для строителей, так как сегодня ситуация по закладке новых котлованов печальная, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Строительная отрасль очень сильно зависит от ключевой ставки, уже сегодня идет снижение строительства новых объектов, и если оно не будет фиксироваться или расти в следующие три года, то отрасль ждет большой перерыв. Об этом в беседе с НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Строительная отрасль – это как минимум 10% ВВП РФ. Стройка – это всегда драйвер развития экономики. Сегодняшнее строительство практически невозможно без заемных средств. Сегодня у нас остался совсем небольшой участок льготной ипотеки, люди вынуждены брать деньги в кредит для того, чтобы получить ипотеку под очень высокий процент. Сейчас идет достройка тех объектов, которые были начаты, строительные циклы заканчиваются, а они длятся примерно до 3-х лет. По идее, сейчас должны были закладываться новые котлованы, но пока здесь у нас ситуация печальная. Идет снижение по новым объектам, и если это снижение зафиксируется или будет нарастать в течение трех лет, то мы увидим большой перерыв в стройке, который будет очень сложно восстанавливать. Экспертное мнение – к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ должна стать комфортной для строителей. Насколько она будет комфортной, настолько будет наращиваться объем инвестиций», - рассказал он.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что ключевая ставка к концу года может снизиться от 13% до 15%.
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