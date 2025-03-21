IPO для народа: Кирьянов анонсировал новый тип инвестиций

Возможность народных вложений в малый и средний бизнес помогла бы оживить экономику, а не использовать плохую кровеносную систему банков, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН на фоне непонятной ситуации в экономике с долларом и евро предложил россиянам инвестировать в малый бизнес, например, пекарню или ресторан.

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«Сейчас у нас не работает корзина доллар-евро, потому что непонятно, что с ними будет в России. Что касается вложений в недвижимость, мы видим, что даже в цикле 30 лет неясно, будет это окупаться, или нет. Новый тип инвестиций – это очень простой выход на IPO только не глобальный и большой, а чтобы каждая пекарня на углу могла бы акционироваться и стать привлекательной для народных вложений. Это оживление экономики, а не использование плохой кровеносной системы банков. Акционирование малых предприятий в таком упрощенном разжиме, конечно, требует проработки механизмов безопасности со стороны государства» - рассказал он.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что строительная отрасль очень сильно зависит от ключевой ставки, уже сегодня идет снижение строительства новых объектов, и если оно не будет фиксироваться или расти в следующие три года, то отрасль ждет большой перерыв.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Средний И Малый Бизнес

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