Депутат Кирьянов: Ключевая ставка снизится до 15% к концу 2025 года

«Я не сомневался в сегодняшнем результате, поскольку все сигналы, которые Центробанк системно подает вовне, так или иначе указывают, что никаких серьезных изменений у нас сегодня не будет. Сегодня борьба с инфляцией и развитие экономики находятся в некотором балансе. Хороший он или плохой – это вопрос очень зависит от точек зрения. Лично я ожидаю снижение ставки в этом году до 13%-15%. Снижение, как мне кажется, начнется во второй половине 2025 года. Но прогнозы - дело не благодарное», - рассказал он.

До этого ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024 года и феврале 2025 года. К слову, декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

