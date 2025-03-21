Депутат Кирьянов: Ключевая ставка снизится до 15% к концу 2025 года

ЦБ последнее время транслировал, что никаких серьезных изменений по ключевой ставке не будет, поэтому ее сохранение на уровне 21% - ожидаемо, а снижение начнется, вероятно, во второй половине 2025 года, заявил НСН Артем Кирьянов.

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что не ожидал никаких изменений по ключевой ставке, так как борьба с инфляцией и развитие экономики находятся сегодня в балансе.

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«Я не сомневался в сегодняшнем результате, поскольку все сигналы, которые Центробанк системно подает вовне, так или иначе указывают, что никаких серьезных изменений у нас сегодня не будет. Сегодня борьба с инфляцией и развитие экономики находятся в некотором балансе. Хороший он или плохой – это вопрос очень зависит от точек зрения. Лично я ожидаю снижение ставки в этом году до 13%-15%. Снижение, как мне кажется, начнется во второй половине 2025 года. Но прогнозы - дело не благодарное», - рассказал он.

До этого ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024 года и феврале 2025 года. К слову, декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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