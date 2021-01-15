19.1.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Киберпанк, который мы заслужили: каким будет новый цифровой рубль?

Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн платежах.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, как изменится финансовый сектор российской экономики с введением цифрового рубля.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

