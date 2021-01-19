Банкир рассказал, зачем в мире переходят на цифровые валюты

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал в ходе пресс-конференции НСН, зачем разные страны в мире переходит на цифровые валюты.

«В Китае власти хотят создать средство контроля. Крупные бизнесмены Китая решили разговаривать с государством на языке равных, а китайской власти это очень не нравится. Они не привыкли, чтобы Alibaba или кто-то другой с ними так разговаривал и через эту платежную систему они поставят их на места», - пояснил Тосунян.

По его словам, Швеция пошла по пути создания цифровой валюты ради контроля в интересах потребителей и налоговых целей. «Но в России гораздо больше других важных проблем, почему в России интенсивно начали решать эту проблему, я не понимаю», - отметил Тосунян.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная система контроля за поведением людей.

