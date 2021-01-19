Банкир рассказал, зачем в мире переходят на цифровые валюты
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал в ходе пресс-конференции НСН, какие цели преследуют страны, переходя на цифровые валюты.
Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн-платежах.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал в ходе пресс-конференции НСН, зачем разные страны в мире переходит на цифровые валюты.
«В Китае власти хотят создать средство контроля. Крупные бизнесмены Китая решили разговаривать с государством на языке равных, а китайской власти это очень не нравится. Они не привыкли, чтобы Alibaba или кто-то другой с ними так разговаривал и через эту платежную систему они поставят их на места», - пояснил Тосунян.
По его словам, Швеция пошла по пути создания цифровой валюты ради контроля в интересах потребителей и налоговых целей. «Но в России гораздо больше других важных проблем, почему в России интенсивно начали решать эту проблему, я не понимаю», - отметил Тосунян.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная система контроля за поведением людей.
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