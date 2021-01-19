Депутат и банкир не знают, что такое цифровой рубль

Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн платежах.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников признались в ходе пресс-конференции НСН, что не понимают, что такое цифровой рубль.

«Я вижу, что так называемый цифровой рубль есть особая валюта. В связи с этим возникает вопрос – чем отличается цифровой рубль от безналичных расчетов?» - задал вопрос Калашников. По сути власти хотят создать нечто на базе криптовалюты, но пока никакой разницы между цифровым рублем и классическим безналичным расчетом он не видит.

Тосунян согласился, что этого никто не понимает.

«Вот этот вопрос ключевой, потому что никто пока не понял, в чем ключевое отличие», - согласился с ним Тосунян.

Калашников рассказал ранее в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная

система контроля за поведением людей.

