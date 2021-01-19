В Госдуме рассказали, как США разрушат мировую финансовую систему

Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн платежах.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что США создали криптодоллар, который позволит переформатировать все долларовые накопления в мире.

«Несколько лет назад ФРС США заключила соглашение с неопределенным набором крупнейших международных банков о создании криптодоллара. Я предполагаю, что на сегодняшний день определенный резерв криптодолларов уже создан. Тенперь в любой момент влапсти СШПАА могут ввести это криптодоллар вместо наличного и безналичного доллара и конвертировать в него старые доллары можно будет только если подтверждена чистота их происхождения», - рассказал депутат.

По его словам, это оружие может просто взорвать мировую финансовую систему, но будущее принадлежит эмиссии криптовалюты с иным, чем у наличных денег, содержанием.

Калашников рассказал ранее в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная

система контроля за поведением людей.

