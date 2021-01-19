В Госдуме назвали ЦБ РФ иноагентом
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что российский Центробанк фактически является иноагентом.
Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн платежах.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что российский Центробанк фактически является иноагентом.
«Функции Центробанка в РФ совершенно не соответствуют самой идее Центробанка. Центробанк – это независимая от государства структура, входящая в состав Всемирного банка. Доверить этой структуре, стопроцентному иноагенту, если по нынешней терминологии, регулирование финансовой системы страны – мягко говоря, опрометчиво», - сказал Калашников и призвал передать функции регулирования финансовой системы Минфину.
Калашников рассказал ранее в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная система контроля за поведением людей.
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