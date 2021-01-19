В Госдуме назвали уход от наличности мощным средством контроля

«Поэтому Дума, которая очень ориентирована на то, чтобы все было контролируемо всячески поддерживает это направление, впрочем, это мировая тенденция. Второе, что немаловажно, в РФ сейчас в принципе невозможно отказаться орт фиатных, то есть наличных, денег. Так как банкоматы стоят не везде и не у всех есть кредитные карты, да и интернет есть не везде», - сказал Калашников.

Другим фактором поддержки сохранения наличного оборота является огромный теневой сектор. Все это требует решения в России комплекса проблем, отметил депутат.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян добавил в ходе пресс-конференции, что пока ЦБ РФ лишь обсуждает формы введения цифрового рубля, но один из сценариев его реализации превращает ЦБ в монополиста по оперированию этой валютой и коммерческим банкам на таком рынке просто не останется места.

«А ведь уже и сейчас небанковские структуры вытесняют банки из их исконной сферы деятельности – расчётные, платёжные системы. А если еще и это возьмет на себя ЦБ, то сфера деятельности обычных банков резко сузится», - сетует Тосунян и выражает надежду, что этот вариант наименее вероятен.

Он подчеркнул, что в любом случае это лишь доклад ЦБ с обсуждением возможных сценариев создания цифровой валюты в России, а пока даже непонятно, какие цели преследует ЦБ, создавая эту цифровую валюту.

