В Госдуме назвали уход от наличности мощным средством контроля
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пока это сложно реализовать в России.
Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году. Инициатива предложена Центробанком России и его представитель уже заявил об отсутствии возражений банков, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина – о возможности для россиян получать пенсии в цифровых рублях. Сами банки, однако, назвали немало рисков внедрения в российскую экономику цифрового рубля: несанкционированный доступ к электронному кошельку клиента, информации о нём и его операциях, а также риск хищения новой валюты через мошеннические операции даже при офлайн платежах.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что перевод всех платежей в электронный вид – это мощная система контроля за поведением людей.
«Поэтому Дума, которая очень ориентирована на то, чтобы все было контролируемо всячески поддерживает это направление, впрочем, это мировая тенденция. Второе, что немаловажно, в РФ сейчас в принципе невозможно отказаться орт фиатных, то есть наличных, денег. Так как банкоматы стоят не везде и не у всех есть кредитные карты, да и интернет есть не везде», - сказал Калашников.
Другим фактором поддержки сохранения наличного оборота является огромный теневой сектор. Все это требует решения в России комплекса проблем, отметил депутат.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян добавил в ходе пресс-конференции, что пока ЦБ РФ лишь обсуждает формы введения цифрового рубля, но один из сценариев его реализации превращает ЦБ в монополиста по оперированию этой валютой и коммерческим банкам на таком рынке просто не останется места.
«А ведь уже и сейчас небанковские структуры вытесняют банки из их исконной сферы деятельности – расчётные, платёжные системы. А если еще и это возьмет на себя ЦБ, то сфера деятельности обычных банков резко сузится», - сетует Тосунян и выражает надежду, что этот вариант наименее вероятен.
Он подчеркнул, что в любом случае это лишь доклад ЦБ с обсуждением возможных сценариев создания цифровой валюты в России, а пока даже непонятно, какие цели преследует ЦБ, создавая эту цифровую валюту.
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