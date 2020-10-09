12.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке будет рекультивирован вне зависимости от того, была ли там утечка токсичных веществ. Экологи из Greenpeace ранее сообщали, что геомембрана, которая защищала полигон от размыва, обнажилась уже несколько лет назад, а также там были обнаружены повреждения защитных сооружений. По официальным сведениям, на полигоне хранится около 108 тонн пестицидов и ядохимикатов. В последнем отчете Минприроды по мониторингу могильника указано, что он был создан без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов».

Могла ли утечка с Козельского полигона стать причиной загрязнения океана у берегов Камчатки?

Насколько опасны вещества, захороненные на этом полигоне?

Сколько времени и средств потребуется на его рекультивацию?

Возможны ли повторные утечки в океан?

Кто и как ответит за экологическую катастрофу на Камчатке?

Участники пресс-конференции:

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов;

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», советник губернатора Московской области Александр Коган;

Представитель от российского Greenpeace.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

