Эколог рассказал, как скажется отравление океана на Камчатке на здоровье людей

«37 человек проходят обследования. Сегодня я общался с двумя девушками, у которых повреждение глаз было. Критичного ничего нет. Были некоторые осложнения, они постепенно проходят», - отметил он.

Специалист также уточнил, что ЧП не повлияет на качество морепродуктов с Дальнего Востока. «Морепродукты, которые мы потребляем, находятся очень и очень далеко от побережья», - сказал эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский заявил, что ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона, если последствия будут длительными.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, когда экологическая система у берегов полуострова сможет восстановиться после катастрофы.

