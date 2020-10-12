В Greenpeace опровергли версию отравления нефтепродуктами океана на Камчатке

Эколог объяснил в эфире НСН, почему версию сброса нефти с танкера можно перестать рассматривать как рабочую.

В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, какую версию загрязнения океана на Камчатке можно отбросить.

«Единственная версия, которую можно отвергнуть – это разлив нефтепродуктов. Иначе вы бы видели пленку и чувствовали запах, здесь спрятать невозможно», - отметил он.

Экологи усомнились в утечке ядохимикатов в океан с полигона на Камчатке

Ранее экологи усомнились в версии утечки ядохимикатов с полигона, однако не стали ее отвергать, так как исследования продолжаются. По их словам, ежедневно берутся десятки проб.

Между тем, Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.

Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкологияКатастрофаНефть
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