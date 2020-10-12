В Greenpeace опровергли версию отравления нефтепродуктами океана на Камчатке

В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, какую версию загрязнения океана на Камчатке можно отбросить.

«Единственная версия, которую можно отвергнуть – это разлив нефтепродуктов. Иначе вы бы видели пленку и чувствовали запах, здесь спрятать невозможно», - отметил он.