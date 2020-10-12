В Greenpeace объяснили, как водоросли могли отравить океан на Камчатке

Эколог в эфире НСН рассказал, что при соблюдении нескольких условий растения выделяют яд, отравляющий океан.

В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, как водоросли могли отравить океан.

Эколог объяснил природу губительного «красного прилива» на Камчатке

«Водоросли выделяют биологический токсин. При соблюдении нескольких условий образуется яд, который отравляет воду», - сказал он.

В свою очередь, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов уточнил масштабы загрязнения.

«Обратите внимание, что рыбы не пострадали. Они могли почувствовать токсичность и уйти с этой территории. Это локальная история. Нет речи о том, что 40 километров пляжа усеяно погибшими морскими животными», - отметил специалист.

Ранее экологи усомнились в утечке ядохимикатов с полигона на Камчатке, а также опровергли версию отравления воды нефтепродуктами.

Между тем, Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.

Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:КамчаткаЭкологияКатастрофа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры