В Greenpeace объяснили, как водоросли могли отравить океан на Камчатке
Эколог в эфире НСН рассказал, что при соблюдении нескольких условий растения выделяют яд, отравляющий океан.
В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.
Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, как водоросли могли отравить океан.
«Водоросли выделяют биологический токсин. При соблюдении нескольких условий образуется яд, который отравляет воду», - сказал он.
В свою очередь, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов уточнил масштабы загрязнения.
«Обратите внимание, что рыбы не пострадали. Они могли почувствовать токсичность и уйти с этой территории. Это локальная история. Нет речи о том, что 40 километров пляжа усеяно погибшими морскими животными», - отметил специалист.
Ранее экологи усомнились в утечке ядохимикатов с полигона на Камчатке, а также опровергли версию отравления воды нефтепродуктами.
Между тем, Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.
Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».
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