Эколог рассказал, когда станет известна причина загрязнения на Камчатке

В интернете первого октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты продолжают рассматривать несколько версий загрязнения, опровергнув лишь сейсмическую активность и сброс с нефтяного танкера.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, когда ученые смогут назвать точную причину загрязнения воды.