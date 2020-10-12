Эколог рассказал, когда станет известна причина загрязнения на Камчатке

Эксперт в эфире НСН обозначил сроки обнародования результатов анализов грунта и воды с места загрязнения на Камчатке.

В интернете первого октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты продолжают рассматривать несколько версий загрязнения, опровергнув лишь сейсмическую активность и сброс с нефтяного танкера.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, когда ученые смогут назвать точную причину загрязнения воды.

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«Очень сильно зависит от лабораторий. Завтра-послезавтра результаты анализов будут. Я боюсь предвосхищать то, что скажут ученые. Здесь мы жестко придерживаемся того, что это должна быть позиция науки», - отметил он.

Специалист подчеркнул, что результаты анализов будут доступны всем желающим на ресурсах Greenpeace.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассчитывают выяснить причины экологической катастрофы у побережья Камчатки в самое ближайшее время. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину докладывают о результатах проводимых работ, и ситуация «действительно волнует» главу государства.

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ФОТО: t.me/breakingmash
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