Экологи усомнились в утечке ядохимикатов в океан с полигона на Камчатке
Специалисты заявили на пресс-конференции НСН, что пока рано делать стопроцентные выводы о причинах экологической катастрофы на Камчатке.
В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.
Экологи на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» усомнились в версии утечки ядохимикатов с полигона.
«И визуальный осмотр, и пробы воды на полигоне не подтверждают наличие веществ, которые могли бы привести к гибели морских животных. Другие версии также не имеют пока подтверждения, так как берется огромное количество проб», - сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
В свою очередь, директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков рассказал о большой проблеме с полигоном в регионе.
«Проблема Козельского полигона, а точнее трех захоронений на этом объекте является очень большой. Анализы на пестициды не проводились. Я бы эту версию не отметал и не подтверждал. Пока удалось выяснить, что власти забыли про эту проблему. В 2010 году закрыли мембранами и не стали принимать больше никаких мер», - отметил он.
Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».
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