Экологи усомнились в утечке ядохимикатов в океан с полигона на Камчатке

В интернете 1 октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты рассматривали несколько версий загрязнения. Среди них сброс нефти с танкера, вредоносное цветение воды или утечка ядохимикатов.

Экологи на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» усомнились в версии утечки ядохимикатов с полигона.

«И визуальный осмотр, и пробы воды на полигоне не подтверждают наличие веществ, которые могли бы привести к гибели морских животных. Другие версии также не имеют пока подтверждения, так как берется огромное количество проб», - сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.