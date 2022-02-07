пресс-конференции
Анонс

Каково будущее российского футбола после введения Fan ID?

Информация

Начало конференции

14:30

8 февраля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

08.02.2022 состоится пресс-конференция, посвященная введению электронного паспорта болельщика FAN ID.

08.02.2022 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Каково будущее российского футбола после введения Fan ID?»

Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года уже стал разоснансным в СМИ. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей. Болельщики российских футбольных клубов массово объявляют бойкот новой паспортной системе. Футбольные функционеры надеются, что правительство пойдёт на диалог с фанатами и оставит обязательный Fan

ID только для международных соревнований.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

  • Насколько полезно для российского футбола введение новой паспортной системы?
  • Какие последствия для футбольных клубов могут быть в дальнейшем, если бойкот матчей продолжится?
  • Нужно ли России перенимать европейский опыт проведения футбольных турниров?
  • Почему введение Fan ID вызвало такой общественный резонанс, чего не учли власти?
  • Будет ли чётко регламентирован механизм выдачи и блокировки Fan ID? Кто этим будет заниматься?
  • Кому скорее всего будет отказано в получении паспорта болельщика?

Участники пресс-конференции:

  • Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко;
  • Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков;
  • Член комитета по этике Российского футбольного союза, вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России Андрей Созин;
  • Президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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