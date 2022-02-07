08.02.2022 состоится пресс-конференция, посвященная введению электронного паспорта болельщика FAN ID.
08.02.2022 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Каково будущее российского футбола после введения Fan ID?»
Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года уже стал разоснансным в СМИ. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей. Болельщики российских футбольных клубов массово объявляют бойкот новой паспортной системе. Футбольные функционеры надеются, что правительство пойдёт на диалог с фанатами и оставит обязательный Fan
ID только для международных соревнований.
В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:
- Насколько полезно для российского футбола введение новой паспортной системы?
- Какие последствия для футбольных клубов могут быть в дальнейшем, если бойкот матчей продолжится?
- Нужно ли России перенимать европейский опыт проведения футбольных турниров?
- Почему введение Fan ID вызвало такой общественный резонанс, чего не учли власти?
- Будет ли чётко регламентирован механизм выдачи и блокировки Fan ID? Кто этим будет заниматься?
- Кому скорее всего будет отказано в получении паспорта болельщика?
Участники пресс-конференции:
- Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко;
- Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков;
- Член комитета по этике Российского футбольного союза, вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России Андрей Созин;
- Президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8