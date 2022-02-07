08.02.2022 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Каково будущее российского футбола после введения Fan ID?»

Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года уже стал разоснансным в СМИ. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей. Болельщики российских футбольных клубов массово объявляют бойкот новой паспортной системе. Футбольные функционеры надеются, что правительство пойдёт на диалог с фанатами и оставит обязательный Fan

ID только для международных соревнований.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Насколько полезно для российского футбола введение новой паспортной системы?

Какие последствия для футбольных клубов могут быть в дальнейшем, если бойкот матчей продолжится?

Нужно ли России перенимать европейский опыт проведения футбольных турниров?

Почему введение Fan ID вызвало такой общественный резонанс, чего не учли власти?

Будет ли чётко регламентирован механизм выдачи и блокировки Fan ID? Кто этим будет заниматься?

Кому скорее всего будет отказано в получении паспорта болельщика?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко;

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков;



Член комитета по этике Российского футбольного союза, вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России Андрей Созин;

Президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

