«Похороним все потуги»: В Госдуме предрекли пустые стадионы из-за введения Fan ID
При вступлении в силу закона о Fan ID люди окончательно перестанут посещать матчи, заявил депутат Александр Ющенко.
Любые инициативы вернуть людей на стадионы будут бесполезны при введении законопроекта о паспортах болельщиков, заявил член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в пресс-центре НСН.
«Все любые инициативы вернуть людей умирают от введения этого законопроекта. Люди просто ходить не будут. Мы потеряем вообще любой интерес. Если на европейском уровне и так у нас не очень с результатами, то сейчас они вообще просто умрут. Мы окончательно похороним все наши потуги хоть как-то вернуть зрителей на стадионы. Мы настроили спортивные объекты к чемпионату мира - и уже обеспокоены незаполняемостью этих объектов», - сказал Ющенко.
Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер в беседе с НСН отмечал, что введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- COVID-госпитализации выросли в Москве на 15% при сокращении заражений
- Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января
- Песков признался, почему Макрон ночевал в отеле, а не в Кремле
- «Нравится, не нравится — терпите...»: Аваков записал видеообращение к Путину
- Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков
- Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на ОИ в Пекине
- Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом
- Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру
- Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
- «Ни**** не поняла»: Мишина ответила на вопрос после победы фигуристов на ОИ-2022. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru