«Похороним все потуги»: В Госдуме предрекли пустые стадионы из-за введения Fan ID

«Все любые инициативы вернуть людей умирают от введения этого законопроекта. Люди просто ходить не будут. Мы потеряем вообще любой интерес. Если на европейском уровне и так у нас не очень с результатами, то сейчас они вообще просто умрут. Мы окончательно похороним все наши потуги хоть как-то вернуть зрителей на стадионы. Мы настроили спортивные объекты к чемпионату мира - и уже обеспокоены незаполняемостью этих объектов», - сказал Ющенко.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер в беседе с НСН отмечал, что введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары.

