«Похороним все потуги»: В Госдуме предрекли пустые стадионы из-за введения Fan ID

При вступлении в силу закона о Fan ID люди окончательно перестанут посещать матчи, заявил депутат Александр Ющенко. 

Любые инициативы вернуть людей на стадионы будут бесполезны при введении законопроекта о паспортах болельщиков, заявил член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в пресс-центре НСН.

В объединении болельщиков указали на необоснованность отказа в выдаче Fan ID
«Все любые инициативы вернуть людей умирают от введения этого законопроекта. Люди просто ходить не будут. Мы потеряем вообще любой интерес. Если на европейском уровне и так у нас не очень с результатами, то сейчас они вообще просто умрут. Мы окончательно похороним все наши потуги хоть как-то вернуть зрителей на стадионы. Мы настроили спортивные объекты к чемпионату мира - и уже обеспокоены незаполняемостью этих объектов», - сказал Ющенко.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер в беседе с НСН отмечал, что введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БолельщикиРоссия
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