В КПРФ связали введение Fan ID с желанием «повесить бирку»

Составная часть закона о Fan ID направлена на организованную структуру болельщиков, отметил Александр Ющенко. 

Законопроект о введении Fan ID для болельщиков избыточный, он уже ударил по зрелищности, заявил член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в пресс-центре НСН.

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«Что касается непосредственно Fan ID, я думаю, что эта инициатива направлена на достаточно организованную структуру болельщиков, которые существуют у нас в стране, хотя их не сильно много. Но это достаточно дисциплинированная часть молодых людей, объединенная своей идеей, своим видением. Таким образом, просто есть желание, не знаю кого, "повесить бирку" на каждого. Этот законопроект избыточный, он уже ударил по зрелищности. Мы знаем, что такое футбол без болельщиков. Болельщики – это не просто часть футбола, это и есть футбол. Мы выступаем за отмену или внесение корректировок в закон, чтобы было прописано, что Fan ID будет работать только крупных турнирах вроде чемпионата мира или чемпионата Европы», - сказал Ющенко.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер в беседе с НСН отмечал, что введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары.

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