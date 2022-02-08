Депутат Госдумы: Fan ID ударит по бюджетам футбольных клубов
Бюджет футбольных клубов складывается, в частности, из посещаемости, а фанаты объявили бойкот из-за Fan ID, заявил Александр Ющенко.
При введении системы персонифицированных карт Fan ID упадет посещаемость, а за ней и продажа атрибутики, у клубов может не остаться средств и они не смогут покупать игроков, заявил член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в пресс-центре НСН.
«Из чего складывается бюджет футбольных клубов? Это посещаемость, продажа прав, атрибутики… У нас сейчас клубы даже на самоокупаемость не выходят. А с введением Fan ID и бойкотом, который этой системе объявили фанаты, это минус посещаемость, минус продажи атрибутики, которые и так хромают, минус продажи прав… Тогда клубы не смогут покупать игроков, а без конкуренции не будет и продаж футболистов — они не будут развиваться», - сказал Ющенко.
Ранее стало известно, что против введения системы персонифицированных карт Fan ID выступили фанатские объединения 15 из 16 клубов РФПЛ — всех, кроме фанатов грозненского «Ахмата».
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