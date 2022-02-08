Депутат Госдумы: Fan ID ударит по бюджетам футбольных клубов

При введении системы персонифицированных карт Fan ID упадет посещаемость, а за ней и продажа атрибутики, у клубов может не остаться средств и они не смогут покупать игроков, заявил член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в пресс-центре НСН.