В объединении болельщиков заявили об отсутствии плюсов закона о Fan ID
В законе о Fan ID нарушены четыре статьи Конституции, заявил Александр Шпрыгин.
Законодатели не привели ни одного аргумента в пользу ввода паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, все произносят только заученную фразу о безопасности, заявил президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин в пресс-центре НСН.
«Нет четкой прозрачной системы, по которой могут отказать в выдаче. Никто не привел ни одного аргумента, в чем плюс и комфорт для зрителей. На чемпионате мира это было удобно для иностранцев, которым Fan ID заменял въездную визу в Россию. Никто не может четко сказать. Все говорят заученные фразы про безопасность и про семейные сектора. Но семейные сектора на всех стадионах уже лет десять как существуют. Болельщики "Зенита" сделали большое правовое заключение на закон. Вообще удивительно, как правовое управление Госдумы это пропустило, потому что там четыре статьи Конституции нарушены. В Италии и Турции упала посещаемость из-за этой практики, в обеих странах опыт признан негативным», - сказал Шпрыгин.
Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.
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