В объединении болельщиков указали на необоснованность отказа в выдаче Fan ID
Закон о Fan ID вводит дополнительную сложность при посещении матчей, с этим и связана обеспокоенность фанатов, заявил Александр Шпрыгин.
Критерии отказа в выдаче электронных паспортов для спортивных болельщиков очень размытые, закон о введении Fan ID дает право отказать в выдаче карты без объяснения причин, заявил президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин в пресс-центре НСН.
«Обеспокоенность фанатов связана не в том, что вводят дополнительную сложность при посещении матчей. А вот критерии отказа в выдаче очень размытые. Это и вызвало обеспокоенность. По сути, закон дает право отказывать в выдаче этой персонифицированной карты без объяснения причин. Без суда и следствия уже применяется наказание», - сказал Шпрыгин.
Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.
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