В объединении болельщиков указали на необоснованность отказа в выдаче Fan ID

«Обеспокоенность фанатов связана не в том, что вводят дополнительную сложность при посещении матчей. А вот критерии отказа в выдаче очень размытые. Это и вызвало обеспокоенность. По сути, закон дает право отказывать в выдаче этой персонифицированной карты без объяснения причин. Без суда и следствия уже применяется наказание», - сказал Шпрыгин.

Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце 2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.

