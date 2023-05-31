02.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как защищаться от клещей и клопов в новом сезоне?»

Роспотребнадзор сообщил, что от укусов клещей с начала 2023 года уже пострадало более 41 тыс. россиян. Эксперты говорят, что в этом году клещи стали в три раза чаще нападать на людей в Подмосковье. Также этой весной ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России, способных переносить опасные инфекционные заболевания. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории нашей страны и самыми северными в Евразии. Однако, это не единственная напасть весеннего сезона.

Самая обсуждаемая новость последних дней в столичных пабликах – нашествие древесных клопов на Москву. Насекомые облепили окна и балконы многоквартирных домов, они проникают даже сквозь москитную сетку. По данным Роспотребназдора, растительноядные клопы, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Где находятся основные очаги инфекционного распространения?

Какова статистика по количеству заражённых, и каков процент тяжёлых и смертельных исходов заболевания?

Как скоро парковые территории будут обработаны и безопасны для людей?

Как защитить себя и не стать жертвой тяжёлых инфекционных заболеваний?

Как определить симптомы укуса энцефалитным клещом?

Могут ли клопы быть опасны?

Участники пресс-конференции:

руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань;

старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11.00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

