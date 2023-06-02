«Вытаскивать сразу!»: Как справиться с клещом в домашних условиях

Клеща необходимо извлекать сразу при обнаружении, так как это уменьшает шансы тяжело заболеть, заявила старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.

«Клеща нужно вытаскивать сразу при обнаружении, потому что при присасывании клещ сразу начинает вводить возбудитель. Чем дольше он находится на человек, тем большую дозу человек получает, тем вероятнее, что он тяжело заболеет. Извлечь самостоятельно можно. Продаются различные приспособления для извлечения, в зоомагазинах даже есть. Можно просто завязать вокруг клеща нитку и тихонько вытаскивать, покачивая и покручивая. Главное – его вытащить. Если в ранке остался хоботок, это не так страшно, как весь клещ, потому что потом это просто как заноза выйдет. А ранку как обычно надо продезинфицировать – йод, спирт. А заболеть – не заболеть, это уже дальше как повезет, клеща надо сдать на исследование. От этого зависят дальнейшие действия», - отметила она.

Основная масса укушенных клещами приходится на июнь-июль, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.

