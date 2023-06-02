В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от клещей
Ольга Германт отметила, что акарицидные средства имеют более надежную защиту. При этом маленьким детям не стоит играть в траве.
Акарицидные средства имеют более надежную защиту, их нужно наносить на одежду ребенка, рассказала старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.
«В парках уже проходят обработки. Гулять можно везде, но зависит от того, в чем и как гулять. Есть обработанные зоны лесопарков, детских лагерей. А территорию всех лесов мы не обрабатываем. На этих территориях нужно применять средства индивидуальной защиты, которыми обрабатывают одежду. Или носить специальную защитную одежду. Обычно используются аэрозольные баллоны, спреи, есть бруски и мелки. Все из этого хорошо, если правильно пользоваться. Акарицидные средства имеют более надежную защиту, чем репеллентные. Поэтому одежду детей нужно обрабатывать акарицидными, но маленьких детей до трех лет вообще пускать в траву нельзя», - отметила она.
Основная масса укушенных клещами приходится на июнь-июль, заявила ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru