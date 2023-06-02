В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от клещей

Акарицидные средства имеют более надежную защиту, их нужно наносить на одежду ребенка, рассказала старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.

«В парках уже проходят обработки. Гулять можно везде, но зависит от того, в чем и как гулять. Есть обработанные зоны лесопарков, детских лагерей. А территорию всех лесов мы не обрабатываем. На этих территориях нужно применять средства индивидуальной защиты, которыми обрабатывают одежду. Или носить специальную защитную одежду. Обычно используются аэрозольные баллоны, спреи, есть бруски и мелки. Все из этого хорошо, если правильно пользоваться. Акарицидные средства имеют более надежную защиту, чем репеллентные. Поэтому одежду детей нужно обрабатывать акарицидными, но маленьких детей до трех лет вообще пускать в траву нельзя», - отметила она.

Основная масса укушенных клещами приходится на июнь-июль, заявила ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.

