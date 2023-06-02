«Избежать летального исхода»: Россиянам дали рекомендации на фоне сезона клещей

При клещевом энцефалите не предусмотрена специальная терапия, все будет зависеть от иммунной системы организма, поэтому следует вакцинироваться, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.

«Если не подстрижена трава на участке, гораздо выше вероятность того, что мы соберем клещей. Они находятся сами на этой траве, мышки тоже, укрываясь в этой траве, могут прекрасно на этом участке жить. Если не обрабатываете участок, хотя бы скосите траву. Это первый такой практический совет. А второй – вопрос вакцинации. У нас нет терапии клещевого энцефалита. Если вы заболели, все зависит от вашей иммунной системы. Лучше это делать осенью, но можно и сейчас, если вы живете в регионе, где клещи распространены и часто контактируете с природой. Это единственное, что защитит от тяжелых последствий и летального исхода», - рассказала она.

Акарицидные средства имеют более надежную защиту, их нужно наносить на одежду ребенка, рассказала ранее старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.

