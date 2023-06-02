«Встреча предначертана»: Роспотребнадзор назвал регионы, лидирующие по числу присасывания клещей
Людмила Карань отметила, что в «лидеры» также выбивается Москва и Костромская область, но заразится в городе менее вероятно, чем на природе или на даче.
Московская область выбивается в «лидеры» по числу обращений из-за укусов клещей, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.
«Сейчас в Свердловской, Кемеровской областях, в Красноярском крае число обращений по поводу присасывания клещей большое. Но если мы посмотрим на Москву, на Московскую область, на Костромскую область, которые в последние годы лидеры по числу боррелиозов – инфекция, которая передается клещами… Мы говорим про заболевших москвичей, но почти все они заразились на территории области. Потому что леса мы обработать не можем, а городские парки можем. Поэтому на территории городов клещи редко присасываются, а на территории дачи встреча почти предначертана», - рассказала она.
Акарицидные средства имеют более надежную защиту, их нужно наносить на одежду ребенка, рассказала ранее старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru