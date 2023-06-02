«Полмиллиона укушенных»: Пик атаки клещей приходится на июнь-июль

Основная масса укушенных клещами приходится на июнь-июль, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.

«Начало весеннего сезона ознаменуется хорошей погодой, относительной влажностью, не очень большое количество осадков. Для клещей это оптимальные условия, чтобы начинать сезон. Как правило, это середина апреля – конец апреля, потом начинаются майские выходные, но это далеко еще не пиковые значения. У нас два основных переносчика клещевой инфекции – лесной и таежный клещи. В центральных регионах лесной клещ выйдет на пиковые значения в середине июне. Если будет прохладно и дождливо, пик сдвинется на конец июня. К концу июля уже будет существенный спад. Основная масса укушенных, заболевших приходится на июнь-июль. Второй пик приходится на конец августа-сентябрь. Сейчас около 150 тысяч укушенных. Всего за сезон будет полмиллиона, которые обратятся только», - предупредила она.

Роспотребнадзор сообщил, что от укусов клещей с начала 2023 года уже пострадало более 41 тыс. россиян. Эксперты говорят, что в этом году клещи стали в три раза чаще нападать на людей в Подмосковье. Также этой весной ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России, способных переносить опасные инфекционные заболевания.

