05.09.2024 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как помочь соотечественникам от преследований за рубежом: От ареста Дурова до пожизненного в Прибалтике»

Количество арестов, преследования и похищений россиян со стороны американских властей превысило шесть десятков. По словам уполномоченного МИД России по правам человека Григория Лукьянцева, практика и политика США по охоте за гражданами России была, есть и продолжается. При этом попытки США применять свое законодательство на территории третьих стран только растет. Одним из последних громких арестов было – задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в Париже.

В деле Дурова оказалось 12 обвинений. Среди них: отказ от сотрудничества с властями. 28 августа суд в Париже отпустил Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции. Так же в начале августа Россия и США при участии еще четырех стран провели крупнейший обмен заключенными. Всего участниками обмена стали 26 человек.

Как много россиян отбывают наказание за границей?

С какими трудностями российские соотечественники сталкиваются за рубежом?

Какая помощь сегодня оказывается россиянам, оказавшимся в трудном положении заграницей?

Арест и освобождение Павла Дурова во Франции. Чем примечателен данный кейс в контексте современного западного тренда на русофобию?

Константин Никулин, уже 17 лет отбывающего срок в литовской тюрьме. Какие меры уже были предприняты для помощи латвийскому заключённому?

Участники пресс-конференции:

Мария Валерьевна Бутина — депутат Госдумы, член комитета по международным делам.

— депутат Госдумы, член комитета по международным делам. Александр Иванович Удальцов — чрезвычайный и полномочный посол России в Литве (2013-2020 гг.), исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом;

— чрезвычайный и полномочный посол России в Литве (2013-2020 гг.), исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; Константин Владимирович Ярошенко — российский лётчик, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осуждённый в США по обвинению в контрабанде запрещённых веществ;

— российский лётчик, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осуждённый в США по обвинению в контрабанде запрещённых веществ; Константин Никулин — бывший боец ОМОН города Риги, обвинённый в соучастии в атаке на таможенный пост на литовско-белорусской границе в 1991 году. Ныне отбывает срок в литовской тюрьме (online-участие);

— бывший боец ОМОН города Риги, обвинённый в соучастии в атаке на таможенный пост на литовско-белорусской границе в 1991 году. Ныне отбывает срок в литовской тюрьме (online-участие); Громаковский Алексей Александрович — племянник Константина Никулина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

