Ярошенко: Правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян

Позиция США и Запада в том, что Россия агрессор не только в отношении Украины, но и других стран, отметил в эфире НСН российский летчик Константин Ярошенко. 

Правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян, а в странах Прибалтики идет дискредитация русского народа, заявил российский летчик, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осужденный в США по обвинению в контрабанде запрещенных веществ Константин Ярошенко в пресс-центре НСН.

«В США происходит все достаточно жестко. Правоохранительные органы в отношении граждан России проводят очень жесткую, агрессивную политику. Я могу привести факт, как они со мной поступили. Это было очень жестко, грубо. Но, опять-таки, благодаря помощи и поддержке нашего МИД, сотрудники которого приезжали и поддерживали, это немаловажно... Я в контакте со многими ребятами, которые живут в странах Прибалтики, я имею понятие, как там относятся к русским – идут дискредитация и гонения», - сказал Ярошенко.
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По его словам, позиция США и Запада в том, что Россия агрессор не только в отношении Украины, но и других стран.

«С середины 2000-х годов проходит яркая линия по дискредитации и российского правительства, и страны в целом, и отдельно наших граждан. Здесь нет никакого двусмыслия, все направлено именно на это. Позиция США и Запада в том, что мы агрессоры, варвары не только в отношении Украины, но и других стран. Мое дело и дело Марии Бутиной было основано по чисто политическим мотивам для достижения их целей. За меня, и не только, боролись и добились освобождения», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН заявила, что россиянам следует отказаться от поездок в недружественные страны, поскольку там идет дискриминация всего русского народа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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