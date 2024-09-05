Ярошенко: Правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян

По его словам, позиция США и Запада в том, что Россия агрессор не только в отношении Украины, но и других стран.

«С середины 2000-х годов проходит яркая линия по дискредитации и российского правительства, и страны в целом, и отдельно наших граждан. Здесь нет никакого двусмыслия, все направлено именно на это. Позиция США и Запада в том, что мы агрессоры, варвары не только в отношении Украины, но и других стран. Мое дело и дело Марии Бутиной было основано по чисто политическим мотивам для достижения их целей. За меня, и не только, боролись и добились освобождения», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН заявила, что россиянам следует отказаться от поездок в недружественные страны, поскольку там идет дискриминация всего русского народа, передает «Радиоточка НСН».

