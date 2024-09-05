«Дискриминация!»: Бутина призвала россиян отказаться от поездок в недружественные страны
США и страны Прибалтики беспричинно возбуждают против россиян уголовные дела, отметила в эфире НСН депутат Мария Бутина.
Россиянам следует отказаться от поездок в недружественные страны, поскольку там идет дискриминация всего русского народа, заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН.
«По-прежнему есть и поддерживается стереотип о том, что если русский, значит злой… Значит человек либо шпион, либо махинатор в области киберпреступлений. Либо это мафия. Так же у них есть понятие «русская жена», которое будет приравнено к женщине легкого поведения. Это дискриминация целого народа. Мир большой, но если у вас есть возможность воздержаться на сегодняшний день от туристических развлекательных поездок за рубеж, я бы на вашем месте это сделала», - сказала Бутина.
Она отметила, что США и страны Прибалтики беспричинно возбуждают против россиян уголовные дела.
«Сегодня кратно увеличилось количество дел, когда люди оказываются под преследованием. Конечно, условные антилидеры этого рейтинга – это страны Прибалтики. Все началось с журналистов: сначала запрещали работу российских СМИ, потом адресно выхватывали журналистов и помещали их в места лишения свободы, многие из них до сих пор находятся в заключении. Это люди, которые проводили бессмертные полки, люди, которые использовали ссылки в своей речи на Советский Союз. Есть совершенно вопиющие прецеденты в США, которые буквально выхватывают людей из любой страны мира и возбуждают в отношении них уголовные дела и прячут за решетку», - добавила она.
Ранее, в начале июня, гражданка России была задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ. Как утверждает телекомпания Danmarks radio со ссылкой на датскую службу безопасности, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украине предрекли отключение света на 12-20 часов в сутки зимой
- СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса
- Под Курском уничтожили штурмовую группу ВСУ
- Трое участников рухнули со второго этажа на квесте в Стерлитамаке
- Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»
- Обыски прошли у исполняющего обязанности мэра Чернигова
- СМИ: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Житомире
- Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
- Новая станция Московского метро «Потапово» откралась на юге Сокольнической линии
- Склад загорелся в белорусском Гомеле после падения дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru