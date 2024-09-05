«Демонизация русского человека!»: Бутина назвала задержание Дурова «показательной поркой»
Дело Павла Дурова имеет исключительно политическое свойство, отметила в эфире НСН депутат Мария Бутина.
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН назвала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции «показательной поркой».
«Как это закончится, никто не знает, потому что фантазии Запада безграничны. В отношении Дурова не надо быть наивными и думать, что это потому, что от него будут требовать коды в Telegram. Он сотрудничал прекрасно. Все данные, которые нужны были, он передавал. Это дело исключительно политического свойства, публичная показательная порка в отношении человека с русской фамилией и российским гражданством. Обратите внимание на огромный слив, связанный с тем, что он чуть ли там не детей избивал и все прочее. Факторы демонизации русского человека будут использоваться в любом случае», - сказала Бутина.
В деле Дурова фигурирует 12 обвинений. В частности, отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, а также соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.
Предпринимателя отпустили 28 августа под залог в 5 млн евро, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок. Президент страны Эммануэль Макрон исключил политические мотивы задержания Дурова. Посольство России во Франции утверждало, что власти «уклоняются от взаимодействия», и потребовало «обеспечить защиту его прав», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишель Барнье стал новым премьером Франции
- Минобороны РФ заявило об ударах по семи бригадам ВСУ на курском направлении
- Захарова: Кулеба — не министр, а представитель террористического режима Украины
- Nestle подала заявку на регистрацию товарных знаков Nescafe в РФ
- Певица Клава Кока заступилась за девочку-квадробера, обиженную певицей Mia Boyka
- ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru