«Демонизация русского человека!»: Бутина назвала задержание Дурова «показательной поркой»

«Как это закончится, никто не знает, потому что фантазии Запада безграничны. В отношении Дурова не надо быть наивными и думать, что это потому, что от него будут требовать коды в Telegram. Он сотрудничал прекрасно. Все данные, которые нужны были, он передавал. Это дело исключительно политического свойства, публичная показательная порка в отношении человека с русской фамилией и российским гражданством. Обратите внимание на огромный слив, связанный с тем, что он чуть ли там не детей избивал и все прочее. Факторы демонизации русского человека будут использоваться в любом случае», - сказала Бутина.

В деле Дурова фигурирует 12 обвинений. В частности, отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, а также соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.

Предпринимателя отпустили 28 августа под залог в 5 млн евро, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок. Президент страны Эммануэль Макрон исключил политические мотивы задержания Дурова. Посольство России во Франции утверждало, что власти «уклоняются от взаимодействия», и потребовало «обеспечить защиту его прав», передает «Радиоточка НСН».

