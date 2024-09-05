Бутина: Программой переселения в РФ воспользовались минимум 2 тысячи семей
Власти помогают соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом, отметила в эфире НСН Мария Бутина.
Госпрограммой переселения в Россию соотечественников воспользовались минимум две тысячи семей, заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН.
«Сейчас есть президентский указ о возвращении наших соотечественников, о переезде иностранных граждан, которые понимают, что с нетрадиционными ценностями им не по пути… Это указ, который предусматривает для них особый порядок: без квот, без обязательного знания языка. Люди спасаются от мракобесия. Я запрашивала статистику о тех, кто вовремя смог избежать репрессий в отношении себя. Из пяти категорий вариантов переезда только программой переселения воспользовались более двух тысяч семей. Это данные с половины регионов России», - сказала Бутина.
Она отметила, что власти помогают соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом.
«Когда ты видишь пример молодого парня, которого за демонстрацию российского триколора отправляют за решетку, а потом за решетку отправляется его пожилая мать… Что это такое? В людях нет ни человечности, ни гуманизма, совершенно ничего. Естественно, тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, помогаем как можем и спасаем», - добавила депутат.
Ранее российский летчик, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осужденный в США по обвинению в контрабанде запрещенных веществ Константин Ярошенко в пресс-центре НСН заявил, что правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян, а в странах Прибалтики идет дискредитация русского народа, передает «Радиоточка НСН».
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