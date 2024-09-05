Бутина: Программой переселения в РФ воспользовались минимум 2 тысячи семей

Владимир Путин «поддерживает» Камалу Харрис на выборах в США за её «заразительный смех» В «Ростелекоме» заверили, что портал «Госуслуг» защищен от кибератак в преддверии Единого дня голосования «АвтоВАЗ» начинает производство электрокара Lada e-Largus На актера Михаила Пореченкова подали в суд за коммунальные долги Роналду и Месси впервые за 20 лет не вошли в список номинантов на «Золотой мяч»