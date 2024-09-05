«Правовой беспредел»: Под стражей за рубежом находятся 8 857 граждан России
Россиян за рубежом все чаще стали обвинять в шпионаже и нанесении ущерба интересам страны пребывания, отметил в эфире НСН Александр Удальцов.
Под стражей за рубежом находятся 8 857 граждан России, сегодня к россиянам применяется правовой беспредел, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Литве (2013-2020 гг.), исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом Александр Удальцов в пресс-центре НСН.
«За прошлый год мы 10 человек вызволили из тюрем, выиграли десятки процессов. Мы занимаемся живыми людьми, их судьбами, безопасностью, иногда спасаем жизнь в отдельных ситуациях. В настоящее время под стражей за рубежом находятся 8 857 граждан России. Из них 2 720 по приговору суда, остальные – это те, кто под расследованием, их судьба еще не ясна. Цифры огромные, будем этим очень предметно заниматься», - сказал Удальцов.
Он отметил, что в отношении российских граждан за рубежом применяется правовой беспредел.
«Ситуация ухудшается, идет накат русофобии повсюду. Количество обращений от соотечественников в наш фонд увеличилось в 3,5 раза за последнее время. К сожалению, тенденция будет продолжаться, что требует от нас решительных шагов по защите наших людей. Все чаще сталкиваемся с тем, что в недружественных странах к нашим соотечественникам применяется правовой беспредел. Их все чаще стали обвинять в том, что они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания... Их обвиняют в шпионаже, ущербе их интересам и так далее. Их, по сути, преследуют за приверженность русскому миру, находя надуманные политические обвинения», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН заявила, что россиянам следует отказаться от поездок в недружественные страны, поскольку там идет дискриминация всего русского народа, передает «Радиоточка НСН».
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