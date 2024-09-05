Осужденный в Литве Никулин заявил о серьезной поддержке со стороны России

Он также рассказал об условиях содержания и пожаловался на проблемы с сердцем.

«Я нахожусь сейчас в достаточно приемлемых, человеческих условиях, хотя до этого все 16 лет я находился в одиночке. Было достаточно грустно в этом отношении. Все, что касается здоровья, есть проблемы с сердцем, поставили кардиостимулятор. В определенном плане 16 лет в одиночке – это пытка. По большому счету, если назвать вещи своими именами, они игнорировали собственное законодательство и правила», - добавил Никулин.

В 1991 году 31 июля на литовско-белорусском КПП «Мядининкай» были убиты восемь литовских таможенников и полицейских. Семеро погибли, один выжил. Лидеры Литвы сразу возложили вину на советское руководство, а исполнителем «назначили» Рижский ОМОН.

В ночь с 30 на 31 июля рижские омоновцы, включая Никулина, действительно находились в Литве – приехали, чтобы получить новое оружие и амуницию. И это, по сути, единственная «улика», никаких иных внятных доказательств участия Никулина в расстреле в Мядининкае нет. В 2011 году Вильнюсский окружной суд приговорил его к пожизненному заключению за «убийство двух и более человек», передает «Радиоточка НСН».

