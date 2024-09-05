Осужденный в Литве Никулин заявил о серьезной поддержке со стороны России
Сидеть 16 лет в одиночной камере – это пытка, отметил Константин Никулин.
Бывший боец ОМОН Риги Константин Никулин, обвиненный в соучастии в атаке на таможенный пост на литовско-белорусской границе в 1991 году, заявил в пресс-центре НСН, что со стороны РФ ему оказывается серьезная поддержка.
Никулин отбывает срок в литовской тюрьме и связался с НСН по видеосвязи.
«Поддержка российского государства очень серьезная. Любой вопрос, связанный с какой-то помощью, решался мгновенно. Неимоверные суммы были вложены в меня по моей защите. Если бы не помощь России и посольства, которое задействовало всевозможные фонды, мне было бы не справиться. Только таким образом я смог перебраться с тюремного режима на открытый режим. Хотя я не могу увидеть все процессы, как они проходят, потому что я понимаю, что вопросы помощи соотечественникам решаются в тишине. Я тихо сижу и жду», - сказал Никулин.
Он также рассказал об условиях содержания и пожаловался на проблемы с сердцем.
«Я нахожусь сейчас в достаточно приемлемых, человеческих условиях, хотя до этого все 16 лет я находился в одиночке. Было достаточно грустно в этом отношении. Все, что касается здоровья, есть проблемы с сердцем, поставили кардиостимулятор. В определенном плане 16 лет в одиночке – это пытка. По большому счету, если назвать вещи своими именами, они игнорировали собственное законодательство и правила», - добавил Никулин.
В 1991 году 31 июля на литовско-белорусском КПП «Мядининкай» были убиты восемь литовских таможенников и полицейских. Семеро погибли, один выжил. Лидеры Литвы сразу возложили вину на советское руководство, а исполнителем «назначили» Рижский ОМОН.
В ночь с 30 на 31 июля рижские омоновцы, включая Никулина, действительно находились в Литве – приехали, чтобы получить новое оружие и амуницию. И это, по сути, единственная «улика», никаких иных внятных доказательств участия Никулина в расстреле в Мядининкае нет. В 2011 году Вильнюсский окружной суд приговорил его к пожизненному заключению за «убийство двух и более человек», передает «Радиоточка НСН».
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