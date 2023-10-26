Итоги второго сезона конкурса «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной»

26.10.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Второго сезона конкурса «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной»

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников, получили шанс заявить о себе. На протяжении трех месяцев певцы и музыканты, прошедшие конкурсные отборы в 10 регионах России, перенимали опыт преподавателей «Академии», работали над своими произведениями с наставниками проекта и готовились к масштабному гала-концерту, который состоится 31 октября в Москве на площадке клуба «Урбан». Проект «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе пресс-конференции участники представят итоги образовательного проекта и познакомят зрителей с новыми лицами музыкальной индустрии.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина;

Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов;

Финалисты «Академии» 2023 года: Андрей Чёрный, Сергей Нихаенко, Дарина Минина;

Финалист «Академии» 2022 года: Артем Галанов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба

новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

