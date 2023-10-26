Кормухина: Компьютер никогда не сможет переплюнуть артиста
Компьютер может только копировать, а человек - творить, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
Люди с творческим мышлением опережают даже самый продвинутый компьютер, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
«Никакой компьютер не сможет переплюнуть человека, так как его возможности не бесконечны. Есть некая невидимая и не осознаваемая составляющая, которая и делает человека творцом. Машина может только копировать. Даже в точных, научных областях люди с творческим мышлением опережают остальных», - сказала собеседница НСН.
Артистка рассказала, что смысл академии в том, чтобы воспитать творческих лидеров, которые смогут повести за собой людей в будущем.
«Хотелось бы подготовить людей, которые впоследствии смогут повести других за собой. Хочется стать для них некими демиургами, потому что в любой формации и в любые времена спрос на таких людей есть, потому что все хотят знать куда идти, с кем идти и как идти», - отметила Кормухина.
Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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