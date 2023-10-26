Кормухина: Чем дальше регион России, тем интереснее таланты

«Есть огромная заинтересованность в регионах, особенно в отдаленных. Люди очень хотят иметь у себя некий образовательный кластер, связанный с Москвой, с возможностью коммуникации и так далее. Хочется, конечно, создать такие филиалы по всей стране», - сказала артистка.

Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов согласился с Кормухиной и подчеркнул, что именно в отдаленных уголках нашей страны удавалось обнаружить не ограненные алмазы талантов.



«У дальних регионах меньше информации, меньше искушения, они от чего-то ограждены. В таких маленьких городах у человека больше возможностей уйти внутрь себя, почерпнуть что-то изнутри. Именно в таких крошечных городах мы видели совершенно уникальные проявления талантов», - сказала продюсер.

Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

