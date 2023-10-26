Лидер группы «Парк Горького»: Талантливых людей много не бывает

Раньше таланты преодолевали пропасть между самодеятельностью и профессиональной сценой, а сейчас этой пропасти нет, так как все смешалось, но настоящий талант всегда пробьется, заявил НСН продюсер Алексей Белов.

Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов в пресс-центре НСН заявил, что раньше было четкое разделение между самодеятельностью и профессиональной сценой, а сейчас все смешалось.

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«Талантливых людей не бывает много, их мало всегда. Раньше отсев был совершенно другой: была профессиональная сцена, которая очень сильно отличалась от сообщества самодеятелей. Раньше таланты преодолевали пропасть между самодеятельностью и профессиональной сценой, теперь все смешалось, но настоящий талант всегда пробьется, хоть таких и немного», - сказал собеседник НСН.

Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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