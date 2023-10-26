«Плакала от аудиозаявки»: Кормухина рассказала о своих учениках из Донбасса
Ребятам из Донбасса музыка помогла справиться с тяготами войны, заявила НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала об учениках «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» из Донбасса.
«Все вот ребята, которые тут сидят, из Донбасса. Сережка вот из Луганска, например. Он настоящий герой: до декабря 2022 года с самого начала он участвовал в СВО, прошел харьковское окружение и вышел из него чудом. Он увидел все стороны войны, он понимают цену жизни, предательства, правды и лжи. Он присылал аудизаявку прямо оттуда, я каждый раз плачу при прослушивании. Дариночка у нас из Макеевки. Они все рассказывают про эти обстрелы так спокойно, что страшно. Я считаю, что музыка, творческое мышление помогло им справиться со всеми тяготами войны», - сказала артистка.
Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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