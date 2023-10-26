Лидер «Парка Горького» не увидел потенциала в запуске новой «Фабрики звезд»

«Это исключительно коммерческий проект, я не вижу в нем серьезного потенциала и будущего для искусства. Это бой гладиаторов, как и «Голос», но на «Голосе» хотя бы вживую поют, а на «Фабрике звезд» - под фонограмму», - отметил он.

В свою очередь, заслуженная артистка России Ольга Кормухина добавила, что возрождение «Фабрики звезд» свидетельствует лишь об отсутствии каких-то новых идей.



«Это может быть толчком к началу карьеры, но я вспоминаю всех, кто вышел из «Фабрики звезд», все они в конечном итоге теряют свой потенциал концептуальности и теряются как артисты. Ни один концептуальный артист не пойдет ни на «Фабрику», ни на «Голос» Новых идей не возникает просто, поэтому пытаются что-то воскресить. Это говорит о том, что нет ни мозгов, ни желание придумывать что-то новое», - сказала артистка.

Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

