Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

2.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная Итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

1 июля официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, тем не менее, многим россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. При этом в Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно. Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», в России произойдет обнуление президентских сроков, в Конституции будет закреплено положение о федеральных территориях и недопустимости их отчуждения, о детях, о самобытности народов и поддержке соотечественников, о здоровье, защите семьи и детства и т.д. Согласно данным опубликованным ВЦИОМ, еще 29 июня поправки к Конституции поддержали 76% проголосовавших.

Оценка качества работы избирательных участков?

Какое значение имеют принятые поправки для современной России?

Насколько прозрачной была система дистанционного голосования?

На всех ли участках соблюдались меры защиты от распространения коронавирусной инфекции?

Какие проблемы возникли при электронном голосовании?

Когда принятые поправки вступят в силу?

Какие нарушения были выявлены при подготовке к голосованию и при его проведении?

Возможно ли принятие «досрочных» дней голосования и для последующих выборов в стране?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский;

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 2.07.2020 в 12:00

Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)







