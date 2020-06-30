Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

2.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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2.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная Итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
1 июля официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, тем не менее, многим россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. При этом в Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно. Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», в России произойдет обнуление президентских сроков, в Конституции будет закреплено положение о федеральных территориях и недопустимости их отчуждения, о детях, о самобытности народов и поддержке соотечественников, о здоровье, защите семьи и детства и т.д. Согласно данным опубликованным ВЦИОМ, еще 29 июня поправки к Конституции поддержали 76% проголосовавших.
- Оценка качества работы избирательных участков?
- Какое значение имеют принятые поправки для современной России?
- Насколько прозрачной была система дистанционного голосования?
- На всех ли участках соблюдались меры защиты от распространения коронавирусной инфекции?
- Какие проблемы возникли при электронном голосовании?
- Когда принятые поправки вступят в силу?
- Какие нарушения были выявлены при подготовке к голосованию и при его проведении?
- Возможно ли принятие «досрочных» дней голосования и для последующих выборов в стране?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский;
- Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
- ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 2.07.2020 в 12:00
- Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)