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Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

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Начало конференции

12:00

2 июля 2020

2.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Задай свой вопрос: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

2.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная Итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

1 июля официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, тем не менее, многим россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. При этом в Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно. Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», в России произойдет обнуление президентских сроков, в Конституции будет закреплено положение о федеральных территориях и недопустимости их отчуждения, о детях, о самобытности народов и поддержке соотечественников, о здоровье, защите семьи и детства и т.д. Согласно данным опубликованным ВЦИОМ, еще 29 июня поправки к Конституции поддержали 76% проголосовавших.

  • Оценка качества работы избирательных участков?
  • Какое значение имеют принятые поправки для современной России?
  • Насколько прозрачной была система дистанционного голосования?
  • На всех ли участках соблюдались меры защиты от распространения коронавирусной инфекции?
  • Какие проблемы возникли при электронном голосовании?
  • Когда принятые поправки вступят в силу?
  • Какие нарушения были выявлены при подготовке к голосованию и при его проведении?
  • Возможно ли принятие «досрочных» дней голосования и для последующих выборов в стране?

Участники пресс-конференции:

  • Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;
  • Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский;
  • Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.


  • ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 2.07.2020 в 12:00
  • Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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