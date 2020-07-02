Политолог предрек России досрочные парламентские выборы

Директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН предположил, почему президент торопится консолидировать российское общество.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков рассказал, что Владимир Путин может знать о некой провокации в преддверии президентских выборов.

«Честно говоря, я думаю, что у нас будут досрочные парламентские выборы. Успех очень большой. Достаточно логично этот успех закрепить на выборах. Президент хочет консолидировать российское общество. Есть версия, что в связи с президентскими выборами готовится крупная провокация, и Путин спешит объединить Россию», - заявил он.

Ранее Сергей Марков объявил, что рейтинг президента восстановился после некоторого падения в связи с пенсионной реформой, что доказали результаты голосования.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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