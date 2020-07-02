Политолог Марков: Путин не выполнил задачу национализации элит

«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы. Часто говорят – «вот они предатели», а они не предатели, у них просто две родины», - сказал Сергей Марков.



Ранее Сергей Марков предположил возможность подготовки крупной провокации в связи с президентскими выборами

«Честно говоря, я думаю, что у нас будут досрочные парламентские выборы. Успех очень большой. Достаточно логично этот успех закрепить на выборах. Президент хочет консолидировать российское общество. Есть версия, что в связи с президентскими выборами готовится крупная провокация, и Путин спешит объединить Россию», - заявил он.

