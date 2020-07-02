Сенатор: Прекрасная жизнь в России после поправок не начнется

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников объяснил, что общество делало свой выбор, опираясь на свои позитивные ожидания.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что ожидания людей от результатов голосования могут оказаться завышенными из-за чрезмерной пропаганды.

«Оппозиция потерпела поражение. Но это не системная оппозиция. Системная оппозиция – КПРФ, ЛДПР – поддержали большинство поправок. А как не поддержать, если они имеют социальную направленность. Я вижу большие расхождения и диссонанс с содержанием поправок и теми лозунгами, которыми в течение последнего времени кормили россиян пропагандисты. Если их послушать, то у нас сразу возникнет прекрасное здравоохранение, соцзащита, высокие зарплаты и прочее. Люди голосовали, всего этого ожидая. Не завтра, но в обозримом будущем. Но этого всего в Конституции нет», - отметил он.

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН предрек России досрочные парламентские выборы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры