Сенатор: Прекрасная жизнь в России после поправок не начнется
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников объяснил, что общество делало свой выбор, опираясь на свои позитивные ожидания.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что ожидания людей от результатов голосования могут оказаться завышенными из-за чрезмерной пропаганды.
«Оппозиция потерпела поражение. Но это не системная оппозиция. Системная оппозиция – КПРФ, ЛДПР – поддержали большинство поправок. А как не поддержать, если они имеют социальную направленность. Я вижу большие расхождения и диссонанс с содержанием поправок и теми лозунгами, которыми в течение последнего времени кормили россиян пропагандисты. Если их послушать, то у нас сразу возникнет прекрасное здравоохранение, соцзащита, высокие зарплаты и прочее. Люди голосовали, всего этого ожидая. Не завтра, но в обозримом будущем. Но этого всего в Конституции нет», - отметил он.
Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН предрек России досрочные парламентские выборы.
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